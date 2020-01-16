"Я полный "профан" в экономике!" Гончарук отреагировал на скандальные пленки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук впервые отреагировал на скандальные "пленки", на которых предположительно члены правительства обсуждали проблемы украинской экономики.

Он не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства. "Работают много людей, которым хотелось бы, чтобы у нас ничего не получилось", – написал Гончарук в Facebook.

Премьер заявил, что его не запугать, а потому правительство продолжит бороться с коррупцией и "перекрывать потоки", "перезагружать страну", чтобы в Украине не осталось схем и "договорняков".

Гончарук впервые высказался о "пленках"

Гончарук отчитался об успехах в экономике. По его словам, обменный курс гривни укрепился, а накопления международных резервов увеличились до 7-летнего максимума, составив $25 млрд. Также он сообщил, что приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до $2,5 млрд, а инфляция снизилась до 4,1%.

"Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!" – заявил Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в котором он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвация гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

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