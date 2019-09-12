"Выглядит как попытка давления": глава ПриватБанка высказался о вооруженных обысках

В ПриватБанке заявили, что обыски, которые проводят правоохранители, все чаще выглядят как попытки давления и дискредитации.

Об этом сказал глава ПриватБанка Петр Крумханзл, сообщает "НВ Бизнес". Он добавил, что компания уже работает в обычном режиме.

"Мы не хотим спекулировать и идти по пути теорий заговора, но нас беспокоит позиция некоторых правоохранительных органов по банку. Банк беспрекословно выполняет все нормы закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Но надо признать, что все чаще действия правоохранителей выглядят как попытки давления и дискредитации банка", – подчеркнул Крумханзл.

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По словам главы правления, банк готов бороться за справедливость, аргументировать и отстаивать свои позиции в судах.

Обыски в "Привате"

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Соборного отделения полиции города Днепра в среду, 11 сентября, пришли с обысками в центральный офис ПриватБанка.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

"Подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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