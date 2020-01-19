Вода уходит: в Крыму запаниковали из-за новой экологической катастрофы

В Крыму стремительно мелеет Северо-Крымский канал, по которому "власти" аннексированного полуострова пустили воду в ноябре 2019 года.

Из-за этого проблемы начались с водохранилищами. По состоянию на середину января 2020 года они заполнены меньше, чем на 40%. Об этом сообщает "Керчь.ФМ". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Темная вода течет по самому дну бетонного канала. При этом журналисты сообщают, что еще недавно ее уровень был выше. "О том, что воды было еще недавно значительно больше, можно судить и по отметкам на столбах и опорах, где на прошлом уровне запутались водоросли", – говорится в публикации.

Крымчане обращают внимание, что даже если воду пустят по каналу в полном объеме, то часть ее будет попросту уходить в землю. Причина банальна: российские "власти" не ремонтируют канал, из-за чего плиты во многих местах разошлись и образовали щели.

Северо-Крымский канал Керчь.ФМ

Северо-Крымский канал Керчь.ФМ

Северо-Крымский канал Керчь.ФМ

Северо-Крымский канал Керчь.ФМ

Северо-Крымский канал Керчь.ФМ

Северо-Крымский канал Керчь.ФМ

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.

Во время визита в аннексированный Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова. "Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", – сказал он.

Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин предположил, что Россия попытается решить проблему с водоснабжением аннексированного Крыма путем торга с украинским руководством.

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