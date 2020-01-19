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19 января • обновлено в 03:10
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Вода уходит: в Крыму запаниковали из-за новой экологической катастрофы

1.2т
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В Крыму стремительно мелеет Северо-Крымский канал, по которому "власти" аннексированного полуострова пустили воду в ноябре 2019 года.

Из-за этого проблемы начались с водохранилищами. По состоянию на середину января 2020 года они заполнены меньше, чем на 40%. Об этом сообщает "Керчь.ФМ". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Темная вода течет по самому дну бетонного канала. При этом журналисты сообщают, что еще недавно ее уровень был выше. "О том, что воды было еще недавно значительно больше, можно судить и по отметкам на столбах и опорах, где на прошлом уровне запутались водоросли", – говорится в публикации.

Крымчане обращают внимание, что даже если воду пустят по каналу в полном объеме, то часть ее будет попросту уходить в землю. Причина банальна: российские "власти" не ремонтируют канал, из-за чего плиты во многих местах разошлись и образовали щели.

Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал

Керчь.ФМ

Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал

Керчь.ФМ

Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал

Керчь.ФМ

Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал

Керчь.ФМ

Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал

Керчь.ФМ

Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал

Керчь.ФМ

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.

Во время визита в аннексированный Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова. "Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", – сказал он.

Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин предположил, что Россия попытается решить проблему с водоснабжением аннексированного Крыма путем торга с украинским руководством.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крымский канал Крым без воды Крым
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А откуда вода в канале рагули?Плоховато перекрыли что ли?Надо дырки поцреотическими дупами затыкать,живет Крым без рагульской воды пять лет,и дальше проживет,не беспокойтесь людиублюди.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да забудьте вы про канал)))все тю тю)))как украм вернёте ворованный Крым так сразу все будет)
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
ПУСТЬ КРЫМЧАНЕ ПЬЮТ СОБСТВЕННУЮ МОЧУ !!!
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Айзенберг Григорий, крымчане не xoxлы.
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