Виновата погода: Милованов неожиданно объяснил, почему в Украине упало производство

Падение украинской промышленности на 1,8% в 2019 году министр экономики Тимофей Милованов объяснил модернизацией оборудования на предприятиях и теплой погодой.

Согласно Госстату, спад производства произошел впервые за три года. Об этом чиновник написал в Facebook, отметив, что сильнее всего показатели снизились в фармацевтике (-5,1%), химическом производстве (-3,3%), поставках электроэнергии, газа и пара (-4,1%).

"В прошлом году основная часть крупных промпредприятий проводили модернизацию. Это негативно сказалось на их текущей деятельности, но создало условия для возобновления производства конкурентоспособной продукции и занятия новых сегментов внешних и внутренних рынков в перспективе", – написал Милованов.

Также спад показателей, который особенно стал заметен в декабре 2019 года, министр объяснил погодными условиями. В частности, по его словам, снижение поставок электроэнергии, газа и пара (в декабре упали на 15,7%) случилось из-за теплой погоды и из-за спада в отраслях, которые потреблять много энергии (металлургии, добывающей и пищевой промышленности).

"Соответственно, падение произошло в добыче угля (на 17,3%) как из-за уменьшения спроса со стороны тепловых электростанций, так металлургических предприятий", – написал министр.

Спад производства

Милованов добавил, что падение в декабре украинской металлургии (-10%) и машиностроении (-14,5%) случилось из-за плохого спроса на черные металлы за рубежом, и ограничений, которые ввели в США, ЕС и Египте.

Также на украинское машиностроение действуют санкции со стороны России и транспортные ограничения со стороны РФ в Азовском море. Сюда же министр отнес высокую стоимость кредитов для промышленности и укрепление гривни. "Ревальвация гривни ослабляла позиции украинских экспортеров и усиливала конкурентоспособность импорта на внутреннем рынке", – отметил Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины.

Главными "ускорителями" украинской экономики в третьем квартале 2019 года стали торговля и ремонт автомобилей. Об этом свидетельствуют данные об отраслях экономики, которые обеспечили прирост ВВП в этот период на $7,38 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года)

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