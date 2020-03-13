В Украине в разгар коронавируса вывезли тонны масок: Гончарук дважды проигнорировал письма из СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов дважды обращался с просьбой временно запретить экспорт масок и средств защиты, чтобы не допустить распространение коронавируса в Украине. При этом на тот момент премьер Алексей Гончарук рекомендации СНБО проигнорировал.

В распоряжение OBOZREVATEL попали оба письма Данилова. В результате только в феврале из страны вывезли 118 тонн масок с фильтрами и 408 тонн без фильтра. Запретил экспорт уже новый премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако такое решение было принято слишком поздно – в львиной доле аптек масок нет вообще, а там, где они есть, цены взлетели в сотни раз. В некоторых аптеках их продают по 800 грн за 100 штук, при себестоимости всей упаковки в 20 грн.

Многие страны уже давно запретили экспортировать товары, которые могут сохранить здоровье в условиях распространения вируса. При этом в Украине, где также наблюдается дефицит масок, их в этот момент начали активно экспортировать.

Отметим, Кабинет министров только 11 марта решил запретить экспорт продукции, которая может остановить распространение эпидемии (в том числе масок).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

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