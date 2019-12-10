В Украине установили новую цену на газ для населения: сколько заплатим

Гарантированная цена на газ для населения в Украине на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. кубометров. Но это без учета НДС, транспортных расходов и наценки облгазов. С учетом всех надбавок тариф может составлять около 7,7 грн/кубометр (зависит от региона).

Об этом сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Впрочем, конечные розничные цены на газ отличаются в зависимости от региона. Это обусловлено тарифом на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, а также наценкой, которую устанавливает каждый газосбыт самостоятельно.

Сколько придется платить

Конечный тариф (сколько люди будут платить на самом деле) можно посчитать по такой формуле: цена, по которой продает "Нафтогаз" + 20% НДС + наценка (до 2,5%) + тариф на распределение (около 0,86 грн/куб, зависит от региона).

Кубометр с НДС - 6,6 грн + наценка (2,5% без НДС, т. е. где-то 14 коп. за куб) + стоимость распределения.

В результате конечная цена будет составлять около 7,7 грн/кубометр.

Стоит иметь в ввиду, что это значение довольно значительно может отличаться в зависимости от региона. Так, к примеру, по тарифам за ноябрь 2019 года потребители "Николаевгаза" за тысячу кубометров должны заплатить 7091 грн, тогда как клиенты "Киевгаза" – 6468,68 грн.

Цена на газ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

Цены на газ для населения в Украине выросли, несмотря на заявления Кабмина о снижении тарифов. При этом правительство вопреки обещаниям урезало субсидии.

В Украине гарантированная цена на природный газ для населения на январь-апрель 2020 года составит 6,9 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров. В этой цене учтен налог на добавленную стоимость, однако не указаны тарифы на транспортировку и распределение газа. Они в настоящее время пересматриваются регулятором.

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