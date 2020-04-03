Украинцам снизят зарплаты, а каждый 10-й останется без работы – прогноз Кабмина

В Украине на протяжении 2020 года упадет средний размер зарплат, а безработным может оказаться каждый десятый.

Об этом говорится в обновленном макропрогнозе, который был утвержден Кабмином. Он свидетельствует об экономическом кризисе в стране.

Спад в экономике Украины

В Кабмине подсчитали, что реальная зарплата украинцев с учетом инфляции станет меньше. По прогнозу размер средней зарплаты брутто (до уплаты налогов) снизится до 10706 грн. Для сравнения – в феврале 2020 года средняя зарплата в Украине составляла 10847 грн.

Относительно 2019 года номинальная зарплата составит 95,5%, то есть в 2020 году она по прогнозу уменьшится на 4,5%.

Прогнозируется, что потребительские цены в Украине в 2020 году вырастут на 6,8%, а по показателю "декабрь 2020 года к декабрю 2019 года" – на 11,6%.

Безработица и падение ВВП

Количество занятых экономической деятельностью украинцев, возраст которых от 15 до 70 лет, будет около 16 млн 330 тыс. человек.

Безработица в Украине по итогам 2020 года составит 9,4%. В 2019 году было 8,6%.

Также упадут объемы внешней торговли Украины. Экспорт товаров и услуг снизится на 5,5% относительно уровня 2019 года, а их импорт – на 10%.

ВВП Украины упадет по итогам 2020 года на 4,8% по сравнению с 2019 годом. Инфляция составит 11,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте обновленного госбюджета из-за коронавируса украинское правительство предлагает продлить финансирование основных программ поддержки экономики.

Верховная Рада примет поправки к бюджету, внесенные в связи с эпидемией коронавируса, через 7-8 дней.

За время президентства Владимира Зеленского остатки на едином казначейском счете Украины уменьшились с 36 до 10 млрд гривен, а килограмм гречки подорожал с 16 до 38 грн.

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