В Украине рекордно упал курс доллара: что произошло

В Украине курс доллара 6 июля подешевел до 25,71 грн/$ (справочный курс НБУ). Последний раз американская валюта опускалась ниже указанной отметки еще в августе 2018-го.

Об этом говорится в данных Национального банка о ситуации на валютном рынке Украины. С 1 января 2019-го гривня укрепилась на 1,8 грн/$. При этом на наличном рынке доллар продается за 25,83 грн/$.

Сколько стоит валюта

Отметим, по прогнозам аналитиков курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26 – 27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которой спрос на валюту будет повышаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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