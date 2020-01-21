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21 января • обновлено в 17:39
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/ Рынки и компании

В Украине произошел бум торговли: экономист назвал причину

1.2т
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Розничная торговля в Украине по итогам 2019 года выросла на 10,5%, а индекс физического объема оборота розничной торговли составил 112,5%.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он опубликовал таблицу, в каких регионах торговля выросла больше всего, а где меньше всего.

"По результатам 2019 розничная торговля показала достаточно хорошие темпы прироста, проблема в том, что это было обеспечено существенным ростом доли импортной продукции, как в непродовольственном сегменте, так и в продовольственном", – указал экономист.

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Торговля в Украине

Торговля в Украине

Больше всего розничная торговля за 2019 год в физических объемах выросла:

  1. Киевская + 20,0%

  2. Винницкая + 18,6%

  3. Тернопольская + 17,5%

  4. Луганская + 16,0%

  5. г. Киев + 15.1%

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Наименьшие темпы прироста розничной торговли за 2019 год в физических объемах:

  1. Черновицкая -1,7%

  2. Черниговская + 1,4%

  3. Закарпатская + 1.5%

  4. Сумская + 2,4%

  5. Херсонская + 2,9%.

"Изменение объемов розничной торговли является одним из замечательных показателей, который показывает изменение ситуации у населения в регионе", – написал Компаниец. Он добавил, что по итогам 2018 розничная торговля вместе с оптовой торговлей, и с ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов обеспечили 13,2% ВВП Украины.

Торговля в Украине

Торговля в Украине

Владимир Компаниец

Торговля в Украине

Торговля в Украине

Владимир Компаниец

Торговля в Украине

Торговля в Украине

Владимир Компаниец

Как сообщал OBOZREVATEL, розничная торговля в Украине в ноябре 2019 года выросла на 12,8%. А с начала года прирост составил +10,4% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года.

В декабре 2019 года металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
ВВП
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Южный Гарик
Южный Гарик
Секонд хенд попер в Нэньку, вот и продажи выросли
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семенов Александр
семенов Александр
цэпэрэмога
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