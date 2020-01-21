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21 января • обновлено в 13:06
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В Украине приватизируют крупнейшее предприятие: в ФГИ сделали первый шаг

1.4т
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Фонд госимущества Украины начал подготовку к приватизации "Центрэнерго" – крупнейшей государственной энергокомпании.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко издал приказ о создании конкурсной комиссии по отбору советников по приватизации, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"ФГИ начал процедуры отбора советников по приватизации для "Центрэнерго". В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации. С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд госимущества также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией", – сказал Сенниченко.

Приватизация в Украине

Приватизация в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года МЭРТ обнародовало список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, Ощадбанк, "Укргазбанк" и "Центрэнерго".

В октябре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил стартовую цену продажи 78,289% акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.

А в декабре 2018 года стало известно, что должен состояться аукцион по приватизации ПАО "Центрэнерго", который является одним из крупнейших лотов в истории Украины. Стартовая цена составляла почти 6 млрд грн.

Но потом появилось сообщение, что торги по приватизации компании были сорваны.

Экс-директора ГБР Романа Трубу якобы просили "поработать" по бизнесмену, который связан с "Центрэнерго".

Премьер Алексей Гончарук, заявил, что компания "Центрэнерго" – в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок. При этом глава Кабмина не стал опровергать влияние бизнесмена Игоря Коломойского на предприятие.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
энергетическая независимость Приватизация госимущества
Место
Украина
Теги
"Центрэнерго" Фонд государственного имущества Украины
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