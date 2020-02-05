В Украине подорожает вода: какими будут новые тарифы

В ряде областей Украины решили повысить тарифы на холодную воду. Причиной этого является увеличение стоимости электроэнергии, а также рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Ориентировочно, новые цены на холодную воду начнут действовать уже с февраля/марта, и повышение коснется всех регионов Украины. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Новые тарифы на воду

Как видим, больше всего придется заплатить жителям Кропивницкого и Ужгорода – кубометр воды здесь будет стоить по 37,62 грн и 33,75 грн соответственно. Наименьший тариф будет в Запорожье, Черновцах, Луцке и Львове – от 19,71 грн за куб. м.

Согласно установленных Кабмином норм потребления холодной воды на одного человека в месяц на уровне 2 куб. м, можно посчитать, что ранее семья из трех человек платила от 96 до 180 грн за 6 куб. м в зависимости от региона, теперь же счета за воду увеличатся до 118-225 грн.

Подорожание оправдывают высокими расходами на оплату труда и счетов за электричество.

Тариф на воду

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде собираются решить ситуацию, при которой людям, которые не пользуются природным газом, приходят счета за его доставку.

Нардеп Евгений Брагар в телеэфире посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

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