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7 февраля • обновлено в 07:48
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/ Рынки и компании

В Украине подорожает вода: какими будут новые тарифы

16.9т
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В ряде областей Украины решили повысить тарифы на холодную воду. Причиной этого является увеличение стоимости электроэнергии, а также рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Ориентировочно, новые цены на холодную воду начнут действовать уже с февраля/марта, и повышение коснется всех регионов Украины. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

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Новые тарифы на воду

Новые тарифы на воду

Как видим, больше всего придется заплатить жителям Кропивницкого и Ужгорода – кубометр воды здесь будет стоить по 37,62 грн и 33,75 грн соответственно. Наименьший тариф будет в Запорожье, Черновцах, Луцке и Львове – от 19,71 грн за куб. м.

Согласно установленных Кабмином норм потребления холодной воды на одного человека в месяц на уровне 2 куб. м, можно посчитать, что ранее семья из трех человек платила от 96 до 180 грн за 6 куб. м в зависимости от региона, теперь же счета за воду увеличатся до 118-225 грн.

Подорожание оправдывают высокими расходами на оплату труда и счетов за электричество.

Тариф на воду

Тариф на воду

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде собираются решить ситуацию, при которой людям, которые не пользуются природным газом, приходят счета за его доставку.

Нардеп Евгений Брагар в телеэфире посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
тарифы ЖКХ Киевводоканал
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Обов*язково подивись і обов*язково зроби перепост ЗЕЛЕНСКИЙ ПОШЁЛ ВА-БАНК НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА НАС ЗАВЕЛИ! https://www.youtube.com/watch?v=j8Oxtvnj9Nk
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Konstantin Savchenko
Konstantin Savchenko
УРА! Украина отказалась от Крыма и Донбасса. Там тарифы на воду не меняются(см. таблицу). Кстати, тарифы в Луганске - водоснабжение 20,021 руб/м3, водоотведение 12,141 руб/м3.
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фил филька
фил филька
продавайте воду в крым и будут ниже тарифы) или назло соседу уши себе отрежете?)
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