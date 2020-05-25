В Украине подешевеет газ: "Нафтогаз" опубликовал цены

"Нафтогаз" рассчитал новые цены на газ для промышленных потребителей – с 1 июня августе 2019 они снизятся до 3255,6-3818,4 грн за тысячу кубов.

Об этом сообщается в прейскуранте, опубликованном на сайте компании. Тарифы будут отличаться в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В частности, тысяча кубометров газа при условии ежемесячного использования от 50 тыс. куб. м при отсутствии задолженности перед "Нафтогазом" и при условии предварительной оплаты стоит 3255,60 грн (с НДС).

При условии оплаты в течение или после периода (календарный месяц) поставки газа – 3818,40 грн (с НДС) за тыс. куб. м.

При условии ежемесячного потребления до 50 тыс. куб. м. газа его цена составит 3818,40 грн за тыс. куб. м.

Цены на газ для промышленных потребителей в июне "Нафтогаз"

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость поставок природного газа для населения и производителей тепла в мае снизилась на 21,4%.

Крупнейшее американское информационное агентство Bloomberg со ссылками на экспертов спрогнозировал движение цен на газ по "нефтяному сценарию". Фактически хранилища голубого топлива могут быть полностью заполнены, а цена на бирже упасть до отрицательной отметки.

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