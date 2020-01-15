В Украине прекратил работу крупный лоукостер: что теперь будет

В Министерстве инфраструктуры считают, что на место лоукостера Ernest Airlines, который прекратил полеты из Украины в Италию, придут другие авиакомпании.

Это направление было популярным: самолеты компании за 2019 год перевезли более 300 тыс. пассажиров. Срок действия ее лицензии итальянские власти приостановили с 13 января. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Facebook.

"Уверен, что в ближайшее время все направления, которые обслуживал Ernest Airlines, будут поданы заявки от иностранных и украинских авиакомпаний и рынок урегулирует этот вопрос. Именно такую ​​модель мы реализуем – государство создает условия для конкуренции и открытого рынка, рынок саморегулируется", – написал Криклий.

Он добавил, что об открытии рейсов в Италию весной 2020 года с аэропорта "Львов" объявила компания SkyUp.

Украинский перевозчик SkyUp будет работать на направлениях:

Львов - Рим / Рим - Львов;

Львов - Неаполь / Неаполь - Львов;

Львов - Милан (Бергамо) / Милан (Бергамо) - Львов.

Ernest Airlines остановила полеты из Украины lviv1256.com

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Ryanair подняла стоимость услуги по приоритетной посадке, а также сбор за перевозку багажа весом до 10 кг.

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая приостановила действие лицензии авиакомпании-лоукостера SkyUp в Украине, подала в отставку.

Авиакомпания Ernest Airlines временно прекратила продажи билетов на рейсы из Украины от 13 января из-за приостановления действии лицензии.

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