В Украине отменили государственную монополию на спирт: назван первый завод на продажу

Фонд государственного имущества объявил о начале приватизации спиртовых заводов. Первым состоится аукцион по продаже предприятия в Немирове (Винницкая область).

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в Facebook во вторник, 15 сентября.

Он напомнил, что 12 августа Кабмин утвердил необходимую для приватизации Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы. Также 1 июля вступили в силу изменения в Закон о государственном регулировании производства и оборота спирта. На продажу пойдут 41 завод, принадлежащий ГП "Укрспирт", после них – предприятия концерна "Укрспирт".

"На первом этапе Фонд госимущества получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов ГП "Укрспирт", так называемых МОД – мест осуществления деятельности. Немировское МОД – один из них. Информация о МОД доступна на сайте privatizaton.gov.ua", – написал Сенниченко.

Как будут проходить аукционы

Глава ФГИ отметил, что график аукционов будет достаточно плотным – по два в неделю. Первый состоится уже 15 октября.

"Стартовая цена на спиртзаводы справедливо определена по итогам инвентаризации. Доходы, которые спиртзавод принесет своему владельцу, точно стоят того, чтобы за него побороться на аукционе. Я почему-то не сомневаюсь, что цена за активы взлетать в разы", – считает Сенниченко.

Он добавил, что для инвесторов государство обеспечило прозрачные условия торгов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году одним из источников финансирования дефицита госбюджета станут поступления от приватизации. В проект госбюджета они заложены на уровне 6 млрд грн.

12 августа Кабмин утвердил распоряжение о передаче Фонду государственного имущества почти 190 объектов государственной собственности для их приватизации.

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