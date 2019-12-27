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27 декабря • обновлено в 14:21
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В Украине возьмут на контроль цены на билеты в "Укрзалізниці": как это будет

1.2т
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В Украине создадут Нацкомиссию в сфере транспорта (НКРТ), которая будет следить, чтобы цены на перевозки, в том числе пассажиров железнодорожным транпортом, были справедливыми.

Об этом с заседания правительства в пятницу, 27 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, Кабмин поддержал и направил в Верховную Раду законопроект о создании этой комиссии.

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"Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Задачи транспортной комиссии:

  • формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов;

  • контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование;

  • способствовать развитию конкуренции на рынке.

В Министерстве цифровой трансформации агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что НКРТ, в частности, будет устанавливать тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом (кроме пригородных и внутригородских перевозок).

Цены на билеты

Цены на билеты

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укрзалізниці" собираются поднять цены на билеты, чтобы начать работать без убытков.

"Укрзалізниця" на 2020 год запланировала ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Цены на билеты
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ютуб: РЖД и Украинская ЖД 2019. Пропасть в 30 лет?!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
саму Укрзализницю кто бы взял на контроль...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
О, еще одна структура. Мало вам всяких институтов будущего, министерства временно перемещенных лиц и прочих)
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