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17 марта • обновлено в 18:24
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В Украине на период карантина для бизнеса отменили ряд налогов

2.3т
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В Украине на период карантина из-за коронавируса для бизнеса отменили часть налогов, а также ограничили штрафы и проверки.

Решение об этом содержится в законе №3220, который во вторник, 17 марта, был принят Верховной Радой. В Государственной налоговой службе разъяснили, какие изменения вступили в силу.

Налоги в Украине

Налоги в Украине

Что поменялось с налогами в Украине

  • На 3 месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев"

  • Освобождаются от ЕСВ все ФЛП те, кто занимаются независимой профдеятельностью за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.

  • Ограничивается применение большинства штрафов за нарушение налогового законодательства за период с 1 марта по 31 мая 2020 года (ответственность за нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы сохраняется).

  • Запрещаются проверки с 18 марта по 31 мая 2020 года.

  • Не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года до 30 апреля 2020 года плата за землю.

  • До 1 июля 2020 продлевается срок предоставления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

  • Устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 31 мая 2020 года кроме проверок, касающихся сумм бюджетного возмещения по НДС.

Что поменялось с налогами

Что поменялось с налогами

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Налоги в Украине
Место
Украина
Тег
Государственная налоговая служба (ГНС)
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