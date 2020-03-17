В Украине на период карантина для бизнеса отменили ряд налогов

В Украине на период карантина из-за коронавируса для бизнеса отменили часть налогов, а также ограничили штрафы и проверки.

Решение об этом содержится в законе №3220, который во вторник, 17 марта, был принят Верховной Радой. В Государственной налоговой службе разъяснили, какие изменения вступили в силу.

Налоги в Украине

Что поменялось с налогами в Украине

На 3 месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев"

Освобождаются от ЕСВ все ФЛП те, кто занимаются независимой профдеятельностью за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.

Ограничивается применение большинства штрафов за нарушение налогового законодательства за период с 1 марта по 31 мая 2020 года (ответственность за нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы сохраняется).

Запрещаются проверки с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года до 30 апреля 2020 года плата за землю.

До 1 июля 2020 продлевается срок предоставления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 31 мая 2020 года кроме проверок, касающихся сумм бюджетного возмещения по НДС.

Что поменялось с налогами

Как сообщал OBOZREVATEL:

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