В Украине на период карантина для бизнеса отменили ряд налогов

В Украине на период карантина из-за коронавируса для бизнеса отменили часть налогов, а также ограничили штрафы и проверки.
Решение об этом содержится в законе №3220, который во вторник, 17 марта, был принят Верховной Радой. В Государственной налоговой службе разъяснили, какие изменения вступили в силу.
Налоги в Украине
Что поменялось с налогами в Украине
На 3 месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев"
Освобождаются от ЕСВ все ФЛП те, кто занимаются независимой профдеятельностью за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.
Ограничивается применение большинства штрафов за нарушение налогового законодательства за период с 1 марта по 31 мая 2020 года (ответственность за нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы сохраняется).
Запрещаются проверки с 18 марта по 31 мая 2020 года.
Не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года до 30 апреля 2020 года плата за землю.
До 1 июля 2020 продлевается срок предоставления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.
Устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 31 мая 2020 года кроме проверок, касающихся сумм бюджетного возмещения по НДС.
Что поменялось с налогами
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине на период введенного из-за коронавируса карантина начали по особым правилам выдавать и оплачивать больничные.
"Укрзалізниця" в связи с карантином из-за коронавируса с 18 марта до 3 апреля отменит все пассажирские поезда.
"Укрпочта" продолжает работать в обычном режиме, несмотря на карантин. При этом в работе отделений компания ввела некоторые изменения.
Верховная Рада запретила на период действия и на протяжении 30 дней после его отмены штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
В Украине людям, которые из-за коронавируса находятся на больничном или в самоизоляции под присмотром медиков, соцстрах будет компенсировать 50% от зарплаты.
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