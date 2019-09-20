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20 сентября • обновлено в 11:28
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В Украине могут кардинально поменять растаможку "евроблях": что теперь будет

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В правительстве собираются упростить порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Законопроект подготовят до конца 2019 года.

Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры и Государственной таможенной службе. Там говорят, что ознакомились с предложениями "евробляхеров" и поддерживают максимальное упрощение всех процессов.

"Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было необходимости идти за оценкой или доказательной базой. Мы за то, чтобы было меньше манипуляций и все было на прозрачных принципах", – сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По словам его зама Юрия Лавренюка, новый законопроект о растаможке необходимо внести в Раду до конца 2019 года. Он должен решить следующие проблемы: проблему авто, которые уже ввезены на территорию Украины, и вопрос растаможивания спецавтомобилей.

Также в Мининфраструктуры предлагают разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым будут применяться разные ставки растаможки.

"Первая категория – это более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенных объема и возраста. К такой категории мы предлагаем установить единую ставку растаможка, единый платеж. Таким подходом мы снимем 80% проблемы. Вторая категория - более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле", – сказал Лавренюк.

Руководитель таможенной службы Максим Нефьодов добавил, что его ведомство уже работает над тем, чтобы до конца года запустить калькулятор расчета платежей.

"Мы хотим выйти на понятный методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД по организации в каждой области общего центра, где будет одновременно все находиться", – сказал Нефьодов.

В Украине могут кардинально поменять растаможку "евроблях": что теперь будет

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в четверг, 19 сентября, подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евробляхеров") составлено более 200 протоколов.

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Темы
Авто на еврономерах растаможивание авто
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Еврономера Министерство инфраструктуры Государственная таможенная служба Украины
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70rus xxx
70rus xxx
Миллионы гривен теряет бюджет,а чиновникам пох.ер.Опять в переди планеты всей.
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