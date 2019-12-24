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24 декабря • обновлено в 13:22
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В Украине электронные сигареты приравняют к обычным: что изменится

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В Украине электронные сигареты приравняют к обычным и запретят курить их в общественных местах.

Такие изменения в законодательство готовит Кабинет министров. Об этом во вторник, 24 декабря, с заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

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Вся правда про электронные сигареты

Что собираются сделать с электронными сигаретами:

  • Электронные сигареты и другие табачные изделия для электрического нагрева приравняют к другим табачным средствам.

  • Оборот таких сигарет должен регулироваться с законодательством Украины.

  • Электронных сигарет будут касаться ограничения по рекламе.

  • Курение электронных сигарет запретят в общественных местах

"Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", –подытожил Гончарук.

Электронные сигареты в Украине

Электронные сигареты в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной смерти шестерых вейперов в США стала новая форма липоидной пневмонии.

В штате Иллинойс (США) зафиксировали первую смерть от тяжелой болезни легких среди людей, которые использовали электронные устройства для курения или вейпы. Похожие заболевания обнаружили и у сотен других американцев: они пожаловались на кашель, одышку, усталость, рвоту и диарею.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Здоровье Реформы в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
сигареты Кабинет министров Украины курение
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