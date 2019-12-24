В Украине электронные сигареты приравняют к обычным: что изменится

В Украине электронные сигареты приравняют к обычным и запретят курить их в общественных местах.
Такие изменения в законодательство готовит Кабинет министров. Об этом во вторник, 24 декабря, с заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Что собираются сделать с электронными сигаретами:
Электронные сигареты и другие табачные изделия для электрического нагрева приравняют к другим табачным средствам.
Оборот таких сигарет должен регулироваться с законодательством Украины.
Электронных сигарет будут касаться ограничения по рекламе.
Курение электронных сигарет запретят в общественных местах
"Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", –подытожил Гончарук.
Электронные сигареты в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL, причиной смерти шестерых вейперов в США стала новая форма липоидной пневмонии.
В штате Иллинойс (США) зафиксировали первую смерть от тяжелой болезни легких среди людей, которые использовали электронные устройства для курения или вейпы. Похожие заболевания обнаружили и у сотен других американцев: они пожаловались на кашель, одышку, усталость, рвоту и диарею.
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