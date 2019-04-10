В Украине бизнесу разрешили использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов

В Украине бизнесу в рамках эксперимента позволили использовать смартфоны и планшеты вместо кассовых аппаратов.

Государственная фискальная служба внесла в реестр регистраторов расчетных операций (РРО) восемь новейших моделей программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций, говорится на сайте ГФС.

"Именно эти модели будут применять в своей деятельности пользователи-участники экспериментального проекта по внедрению инновационных технологических решений для РРО в сфере торговли, общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, торговли через автоматы по продаже товаров, оказанию услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, по перевозке пассажиров", – сообщили представители ведомства.

В перечень новейших моделей программных комплексов, предназначенных для РРО вошли модели отечественных компаний – участников экспериментального проекта и система "E-Receipt (э-Чек) электронный чек".

В основу системы "э-Чек" положен принцип обязательной онлайн фискализации чеков на сервере ГФС. Эта система является альтернативой традиционным кассовым аппаратам.

Функциональные компоненты системы позволяют продавцу, применяя компьютеры, планшеты, смартфоны, осуществлять регистрацию расчетных операций и передавать отчетную информацию (чеки, z-отчеты) к ГФС, а покупателю – просматривать информацию о чеках в электронном кабинете.

Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2019 года. По его результатам Министерством финансов будет приниматься решение о новейших моделях, которые не подлежат снятию с регистрации, и будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство финансов предложило освободить предпринимателей от ежедневного вклеивания фискальных отчетных чеков. В ведомстве акцентируют внимание на том, что использование кассовых аппаратов является важным условием для детенизации экономики, легализации фактически полученных доходов, уплаты налогов в бюджет, увеличения налоговых поступлений.

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