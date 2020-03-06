В Украине банки отказывают бизнесу в "дешевых кредитах Зеленского"

Три украинских госбанка, участвующих в программе "дешевых кредитов под 5-7-9%", пока не выдают деньги для бизнесов, которые были основаны менее 12 месяцев назад.
Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного "Экономической правдой". Также в Кабмине собираются поменять правила, по которым предпринимателям дают деньги.
Кредиты для бизнеса
Как выяснилось, для получения кредита у двух банков из трех необходим залог в виде недвижимости или транспортного средства, а для получения кредита под залог подержанного оборудования необходимо оплатить комиссию 0,5%. Также для получения кредита нужно иметь опыт работы в деле, которое человек открывает.
"Если на начальном этапе нового бизнеса планируешь работать один чтобы получить опыт/скорее выплатить кредит/оценить обороты, рентабельность точки, бизнес-модели/найти клиентов/настроить"кэш-флоу", ставка кредита будет не 5% годовых, а 7%" , - говорится в материале.
Также в банках отметили, что программа поддержки стартапов заработает позже. Правда никакой официальной информации о введении в апреле 2020 года отдельной "программы финансирования стартапов" найти пока не удалось.
Правила для "5-7-9" поменяют
Издание также сообщило, что Кабмин планирует изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9". Об этом ЭП сообщил источник в Минфине.
По словам источника, в программу "5-7-9" нужно вносить изменения, и там выступают за то, чтобы сделать это в ближайшее время. "На сегодня эти изменения уже согласуются с Минэкономики и Минюстом и могут быть вынесены на одно из ближайших заседаний Кабмина. Эти изменения могут вступить в силу раньше апреля, но, конечно, возможна задержка в связи со сменой правительства", – сказал собеседник.
Чего хотят добиться изменениями:
расширить линейку финансовых инструментов и предусмотреть опцию финансового лизинга;
дать возможность брать эти кредиты на приобретение помещений, ведь первое, что нужно для того, чтобы начать бизнес –это помещение.
повышение доли тела кредита, которая покрываться за счет государства в рамках программы финансовых гарантий с 20% до 40%.
"Мы уже сейчас понимаем, что выйти на выдачу 50 тыс кредитов в год не удастся. Возможно 25-30 тыс. Почему так? Основная причина в том, что банки очень медленно выдают кредиты", – сказал собеседник в Минфине.
"Например, в Привате время до одобрения выдачи кредита занимает несколько дней, но потом начинается процесс оформления документов и в результате выдача кредита занимает до месяца. Изначально позиция Минфина была в том, чтобы доля выданных кредитов на новые бизнес была 20-30%. То, что банки кредитуют исключительно действующие бизнесы, это решение банков", – добавляет он.
В Минфине рассчитывают, что дополнительный толчок этой программе дадут коммерческие банки, которые к ней постепенно присоединяются – Райффайзен, ПУМБ и другие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. Он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” с 1 февраля 2020 года выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса.
Впоследствии OBOZREVATEL рассказал, заработает ли эта система и откуда брать деньги на низкие ставки.
Программу дешевого кредитования мелкого и среднего бизнеса под 5%, 7% и 9% в Украине запустят с 1 февраля 2020 года.
Кабинет министров предусмотрел 2 млрд гривен, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса.
21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. В этом фонде украинский мелкий и средний бизнес сможет брать кредиты под 5, 7 и 9%.
В середине февраля общая сумма "дешевых кредитов от Зеленского" под 5-7-9%, которые уже выдали украинским предпринимателям, составила 27 млн гривен.
Самым популярным "дешевым кредитом от Зеленского", которые украинские банки дают мелким предпринимателям под 5-7-9%, оказался займ в размере 1 млн гривен.
Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 марта включает дополнительную опцию – кредитные гарантии.
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