В Украине банки отказывают бизнесу в "дешевых кредитах Зеленского"

Три украинских госбанка, участвующих в программе "дешевых кредитов под 5-7-9%", пока не выдают деньги для бизнесов, которые были основаны менее 12 месяцев назад.

Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного "Экономической правдой". Также в Кабмине собираются поменять правила, по которым предпринимателям дают деньги.

Кредиты для бизнеса

Как выяснилось, для получения кредита у двух банков из трех необходим залог в виде недвижимости или транспортного средства, а для получения кредита под залог подержанного оборудования необходимо оплатить комиссию 0,5%. Также для получения кредита нужно иметь опыт работы в деле, которое человек открывает.

"Если на начальном этапе нового бизнеса планируешь работать один чтобы получить опыт/скорее выплатить кредит/оценить обороты, рентабельность точки, бизнес-модели/найти клиентов/настроить"кэш-флоу", ставка кредита будет не 5% годовых, а 7%" , - говорится в материале.

Также в банках отметили, что программа поддержки стартапов заработает позже. Правда никакой официальной информации о введении в апреле 2020 года отдельной "программы финансирования стартапов" найти пока не удалось.

Правила для "5-7-9" поменяют

Издание также сообщило, что Кабмин планирует изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9". Об этом ЭП сообщил источник в Минфине.

По словам источника, в программу "5-7-9" нужно вносить изменения, и там выступают за то, чтобы сделать это в ближайшее время. "На сегодня эти изменения уже согласуются с Минэкономики и Минюстом и могут быть вынесены на одно из ближайших заседаний Кабмина. Эти изменения могут вступить в силу раньше апреля, но, конечно, возможна задержка в связи со сменой правительства", – сказал собеседник.

Чего хотят добиться изменениями:

расширить линейку финансовых инструментов и предусмотреть опцию финансового лизинга;

дать возможность брать эти кредиты на приобретение помещений, ведь первое, что нужно для того, чтобы начать бизнес –это помещение.

повышение доли тела кредита, которая покрываться за счет государства в рамках программы финансовых гарантий с 20% до 40%.

"Мы уже сейчас понимаем, что выйти на выдачу 50 тыс кредитов в год не удастся. Возможно 25-30 тыс. Почему так? Основная причина в том, что банки очень медленно выдают кредиты", – сказал собеседник в Минфине.

"Например, в Привате время до одобрения выдачи кредита занимает несколько дней, но потом начинается процесс оформления документов и в результате выдача кредита занимает до месяца. Изначально позиция Минфина была в том, чтобы доля выданных кредитов на новые бизнес была 20-30%. То, что банки кредитуют исключительно действующие бизнесы, это решение банков", – добавляет он.

В Минфине рассчитывают, что дополнительный толчок этой программе дадут коммерческие банки, которые к ней постепенно присоединяются – Райффайзен, ПУМБ и другие.

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