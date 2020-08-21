В СБУ три года расследуют диверсию и госизмену на "Мотор Сичи".

СБУ три года расследует дело о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич". Однако о его результатах ничего не сообщает.

Об этом говорится в ответе СБУ, сообщила общественная организация StateWatch в пятницу, 21 августа.

Ответ от СБУ statewatch.org.ua

На уточняющий вопрос, сообщалось ли в рамках данного расследования о подозрениях, в СБУ не ответили.

"Другие запрашиваемые сведения в соответствии со ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины можно разглашать только с разрешения следователя или прокурора, пока такого разрешения не получено", – говорится в ответе спикера СБУ Елены Гитлянская.

Ресурс напомнил, что в апреле 2018 года СБУ провела обыски в компании "Мотор Сич" в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

По имеющимся у СБУ данным, представители китайской компании Skyrizon Aircraft развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии "Мотор Сичи".

"Представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, который обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела", – сообщила тогда СБУ.

Само уголовное производство было открыто еще в июле 2017 года по статьям "Приготовление к преступлению" и "Диверсия" Уголовного кодекса.

В 2018 году на акции "Мотор Сичи" наложили арест, который продолжается до сих пор. В марте 2020 года адвокаты китайской компании пытались отменить арест акций, но Шевченковский райсуд Киева им отказал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря 2019 стало известно, что акции "Мотор-Сичи" продано покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.

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