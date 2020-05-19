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19 мая • обновлено в 11:57
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В России подешевел доллар: что происходит с рублем

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В России продолжается укрепление рубля. На Московской бирже во вторник, 19 мая, стоимость доллара снизилась на 24 копейки до 72,42 руб./$.

Курс евро также просел на 12 копеек – до 79,19 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:30 по киевскому времени.

Это происходит на фоне подорожания нефти и рекордных продаж валюты Центробанком РФ, который пытается закрыть дыру в бюджете, которая образовалась из-за нефтяной войны (убытки в $2,6 млрд в мае).

Курс валют в России на бирже

Курс валют в России на бирже

Курс валют в России на бирже

Курс валют в России на бирже

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России рубль евро доллар курс валют
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