В НАБУ рассказали о делах из-за миллиардной коррупции на "Укрзалізниці"

НАБУ расследует 21 уголовное производство по фактам коррупции, связанной с деятельностью "Укрзалізниці". Убытки по ним могут достигать 1,1 млрд грн.

Такую информацию обнародовали детективы НАБУ в эфире онлайн-дискуссии "Коррупция на "Укрзалізниці": что происходит и как это остановить" в четверг, 28 мая, сообщил "Интерфакс-Украина".

Коррупция в "Укрзалізниці"

"На сегодня мы расследуем 21 уголовное производство в активной стадии досудебного расследования по фактам преступлений, связанных с деятельностью "Укрзалізниці", 15 лиц уведомлены о подозрении", – сообщил детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов.

По его словам, среди подготовленных к подаче в суд – дела по двум народным депутатам Украины, которые были бенефициарами коррупционных преступлений в "Укрзалізниці", экс-внештатному советнику бывшего президента Украины, должностным лицам УЗ и представителям коммерческих структур.

"Нагрузка нашего отдела: около 50% составляют дела "Укрзалізниці", – отметил он.

В НАБУ также подчеркнули, что ориентировочный объем убытков, причиненных госпредприятию этими преступлениями, достигает 1,1 млрд грн

Основные правонарушения, по заявлениям НАБУ, связаны со злоупотреблениями во время публичных закупок, обслуживания долговых обязательств, осуществления страховой деятельности, а также при предоставлении льгот на тарифы по грузовым перевозкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, у целого ряда высокопоставленных менеджеров "Укрзалізниці" прошли обыски. Как оказалось, с 2019 года по приблизительным оценкам могло обокрасть предприятия на 100 млн грн, утверждают силовики. К такому выводу пришли сотрудники СБУ и НАБУ, которые уже несколько месяцев распутывают клубок из коррупционных связей, фиктивных торгов, подконтрольных компаний и масштабных махинаций.

Руководство филиала "Укрзалізниці" "Украинской железнодорожной скоростной компании" провели отбор поставщика питания в поезда Интерсити с грубыми нарушениями, из-за чего предприятие потеряло миллионы, а пассажиры получили продукцию сомнительного качества.

В ответ на результаты аудита "Укрзалізници", выявившего злоупотребления на сумму порядка 12 миллиардов гривен, в Министерстве инфраструктуры Украины ожидают громких дел.

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