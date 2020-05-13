В Минэнерго рассказали, как будут выводить украинскую энергетику из кризиса

Украинская энергетика из-за падения потребления находится в кризисном состоянии. Минэнерго сейчас внедряет ряд мер, которые должны стабилизировать отрасль.
Об этом сообщила министр энергетики Ольга Буславец во время заседания Кабинета министров в среду, 13 мая. "На сегодня мы имеем физическую, топливную и экономическую разбалансированность энергетической отрасли", – сказала она.
Энергетика Украины
Какие причины и последствия
потребление в энергетической отрасли снизилось на 8-10% (теплая зима + снижение потребления энергоресурсов во время карантина);
увеличился импорт энергоресурсов в течение последних 9 месяцев;
резко возросла доля возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой) в структуре генерации;
маловодный год (самый низкий уровень воды в реках за 120 лет), из-за чего снизилось выработки электроэнергии на ГЭС.
"Это привело к тому, что возникли многомиллиардные долги на рынке электроэнергии. Есть убытки тепловой генерации, которые не смогут платить за поставленный уголь. Запасы угля больше, чем нам нужно – нет его сбыта", – объяснила Буславец.
По ее словам, тепловая генерация выполняет маневровые функции, а потому ее сокращать нельзя. Ее сохранили на том же уровне, несмотря на снижение объемов потребления. Дефицит средств на энергетическом и угольном рынках в целом составил 51 млрд гривен.
Какой выход предлагают
30 апреля состоялось заседание антикризисного штаба, на котором Минэнерго предложило 20 антикризисных мер. Их поддержали в рамках штаба, а также на заседании профильного комитета ВР 12 мая.
Эти меры, по словам Буславец, дадут такой эффект:
обеспечат сбыт угля. 25 тыс. шахтеров вернутся на рабочие места до конца мая;
будут достигнуты соглашения с инвесторами в возобновляемую энергетику. Энергоемким потребителям будет обеспечена стабильная цена на электрическую энергию, устранены ценовые искажения на рынке;
будет решена проблема накопления долгов на рынке электроэнергии.
"После выполнения этих мероприятий ситуация в энергетическом секторе будет стабилизирована", – подытожила Буславец.
Что происходит с ценами на электроэнергию
Министр также заявила, что информация о том, что цена электроэнергии для коммерческих потребителей в Украине выше, чем в европейских странах – это миф.
"В Украине небытовые потребители платят в два раза меньше, чем в Европе. А население платит в 4 раза меньше, чем за рубежом. Даже ниже, чем в России, Беларуси, Молдове, Грузии", – сказала Буславец.
Как сообщал OBOZREVATEL, открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси в Украине стало одним наиболее весомых из факторов, приведших к остановке большинства угольных предприятий, простой ТЭС, уменьшение производства электроэнергии в стране и наступления критической ситуации в энергетическом секторе нашей страны.
В Украине критическая ситуация по энергетике. И в Кабмине, и в Нацкомиссии по энергетике и коммунальных услуг (НКРЕКП) бьют тревогу: так плохо еще не было никогда. Повышение тарифов для населения не избежать.
Кабинет министров не планирует в 2020 году пересматривать тариф на электроэнергию для населения, несмотря на критическую ситуацию в энергетике.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Энергосистема Украины" на OBOZREVATEL.