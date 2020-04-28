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28 апреля • обновлено в 14:04
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Украину просят отправить заробитчан за границу: в МИД поставили точку

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Украина получает просьбы от других стран разрешить украинцам работать за границей. Но в условиях пандемии выпускать заробитчан опасно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга во вторник, 28 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Заробитчан за границу не выпустят

Заробитчан за границу не выпустят

"Действительно, обращения есть. Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", – сказал Кулеба.

По его словам, сейчас правительство старается возвращать украинцев, которые застряли в разных странах.

"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", – заявил Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что правительство настроено конструктивно.

"Мы понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

Правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест. При этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривень.

В сети разгневались, что украинцам в разгар карантина разрешили отправиться на самолете на заработки в Финляндию.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Работа в Украине
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
заробитчане Министерство иностранных дел Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Европа в недоумении. Они что, получается зря м а й дан мутили?
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Экономика Рынки и компании

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