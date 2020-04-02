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2 апреля • обновлено в 16:00
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В Кремле посмеялись с желания Беларуси купить нефть по $4 за баррель

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В Кремле заявили, что Беларусь не сможет купить у России 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель, если на рынке не будет такого предложения.

Об этом сказал прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление беларусского премьера Сергея Румаса, передает ТАСС.

"Это вопрос конъюнктуры рыночной. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура", – сказал Песков.

В Кремле посмеялись с желания Беларуси купить нефть по $4 за баррель

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.

"Укртранснафта" начала разгрузку третьего танкера с нефтью для ее дальнейшей транспортировки на НПЗ Беларуси, компания приняла танкер с нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн.

При этом источники утверждали, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. Сделка с Беларусью якобы стала возможна на фоне подготовки России к прекращению действия заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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