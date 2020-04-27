В Киеве стало сложнее найти работу: какие сотрудники нужны во время карантина

Количество предложений работы в Киеве во время карантина по сравнению с прошлым годом уменьшилось в два раза.

Проще всего устроиться, если согласиться на низкоквалифицированную работу. Об этом говорится в сообщении Киевского центра занятости. В 2019 году ситуация на рынке труда была иная: один безработный – одна вакансия.

Работа в Киеве telegraf.com.ua

По состоянию на средину апреля в Киеве есть более 8000 вакансий. Это на 34% меньше, чем было в 2019 году. В Центре занятости отметили – во время карантина спрос на работников снижается.

Самые востребованные – рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации, или для которых нужна относительно простая квалификация.

Какие сотрудники нужны:

на коммунальных предприятиях – дорожные рабочие, дворники, грузчики, уборщики территорий и помещений, слесари-ремонтники, озеленители, мастера технического участка, трактористы;

в сфере здравоохранения – медсестры;

в сфере торговли и общественного питания – кассиры, приемщики товара, продавцы, кухонные рабочие, повара, экспедиторы, кладовщики;

на транспорте – водители;

в промышленности и строительстве – токари, маляры, плотники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщики, шлифовщики, гальваники и наладчики станков.

Самая высокая конкуренция на рынке труда среди законодателей, руководителей и менеджеров – 18 человек на одну вакансию.

Какие зарплаты предлагают в Киеве

В среднем работодатели предлагают зарплату 8125 гривен. Но сумма отличается в зависимости от конкретной сферы.

самые простые профессии – 5937 грн;

технические служащие – 7129 грн;

специалисты – 7433 грн;

сотрудники сферы торговли и услуг – 7620 грн;

профессионалы – 7725 грн;

работники сельского хозяйства – 8582 грн;

квалифицированные работники с инструментом – 9639 грн;

законодатели, служащие, руководители – 9752;

работники по обслуживанию, эксплуатации оборудования – 11185 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за карантина в Украине по расчетам правительства потеряли работу или вынужденно ушли в неоплачиваемые отпуска около 2 миллионов людей. При этом официально в центрах занятости безработными зарегистрированы около 400 тыс. человек.

В Украине резко сократилось количество вакансий, которые предлагают центры занятости. По состоянию на 1 апреля в Госслужбе занятости их было зарегистрировано 54 тысячи. Это на треть меньше, чем в начале апреля 2019 года.

В Украине средние зарплаты больше 50 тыс. грн предлагают айтишникам. Среди десяти самых высокооплачиваемых вакансий марта 8 предложений – для программистов.

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