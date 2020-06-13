В ЕС произошел рекордный спад производства

Из-за пандемии коронавируса в промышленности стран Европы зафиксирован рекордный спад. В апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, промышленное производство в еврозоне сократилось на 17,1%, а в Евросоюзе – на 17,3%.

Об этом со ссылкой на Евростат сообщает DW. Если сравнивать с апрелем 2019 года, то снижение составило 28% по еврозоне и 27,2% по всему ЕС. Речь идет о самых низких показателях с середины 1990-х годов, отмечает Евростат. Например, из-за финансового кризиса в конце 2008 и начале 2009 года промышленное производство в Европе сократилось на 3-4% по сравнению с предыдущим месяцем.

В ЕС упало производство UA.News

Сильнее всего промышленность сократилась в Венгрии (минус 30,5% по сравнению с мартом) и Люксембурге (минус 43,9% по сравнению с апрелем 2019 года). Наименьшие потери понесли такие страны, как Финляндия (минус 2,2% по сравнению с мартом), Мальта и Ирландия (минус 3,1% и плюс 5,5% по сравнению с апрелем соответственно). В Германии промышленность сократилась на 21% по сравнению с мартом и на 30,2% по сравнению с апрелем прошлого года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Центральный банк Южной Кореи снизил процентные ставки до рекордного минимума и предупредил, что пандемия коронавируса станет сильнейшим ударом с 1998 года.

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