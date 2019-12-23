В Беларуси сделали еще один шаг к объединению с Россией

Беларусь сделала еще один шаг к объединению с Россией в "союзное государство" – там согласились отменить роуминг между странами.

Об этом сообщила помощник министра связи и информатизации Беларуси Наталья Алешкевич, передает ТАСС. "В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи двух государств подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства", – сказала она.

По ее словам, ожидается, что роуминг отменят к сентябрю 2020 года.

Беларусь договорилась об отмене роуминга с Россией

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