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23 декабря • обновлено в 13:01
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В Беларуси сделали еще один шаг к объединению с Россией

2.1т
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Беларусь сделала еще один шаг к объединению с Россией в "союзное государство" – там согласились отменить роуминг между странами.

Об этом сообщила помощник министра связи и информатизации Беларуси Наталья Алешкевич, передает ТАСС. "В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи двух государств подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства", – сказала она.

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По ее словам, ожидается, что роуминг отменят к сентябрю 2020 года.

Беларусь договорилась об отмене роуминга с Россией

Беларусь договорилась об отмене роуминга с Россией

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Союзное государство
Место
Беларусь
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
вас не понять.... то не будет никогда союзного государства, то сделала шаг.
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фил филька
фил филька
ну что упоротые против отмены роуминга скажете?))
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