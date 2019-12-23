В Беларуси сделали еще один шаг к объединению с Россией

Беларусь сделала еще один шаг к объединению с Россией в "союзное государство" – там согласились отменить роуминг между странами.
Об этом сообщила помощник министра связи и информатизации Беларуси Наталья Алешкевич, передает ТАСС. "В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи двух государств подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства", – сказала она.
По ее словам, ожидается, что роуминг отменят к сентябрю 2020 года.
Беларусь договорилась об отмене роуминга с Россией
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее российские СМИ обнародовали информацию, что Россия и Беларусь могут создать новое конфедеративное государство к 2022 году.
Путин также дал поручение федеральным органам исполнительной власти России проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах.
По данным социологических исследований, количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.
7 декабря президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.
20 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с словами главы России Владимира Путина о том, что с момента подписания договора о Союзном государстве они не выполнили многие его пункты.
Объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.
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