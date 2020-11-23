В "Автодоре" Днепропетровщины купили внедорожник премиум-класса, чтобы "ездить по болотам"

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области приобрело внедорожник премиум-класса Toyota Highlander за 1,6 млн грн.

Об этом свидетельствует информация на сервисе госзакупок ProZorro. В ведомстве пояснили изданию "На крючке", что такие автомобили им нужны для контроля за строительством и ремонтом дорог.

По словам главы "Автодора" Днепропетровской области Дмитрия Чумаченко, в регионе ведутся ремонты дорог, где отсутствует возможность подъезда легковых автомобилей, а их часть также расположена в заболоченных местах и местах подтопления.

"У автомобилей Toyota высокая проходимость и полный привод, что позитивно сказывается на передвижении в местности, где строятся дороги в условиях бездорожья. Также авто на гарантии первые три года эксплуатации или до 100 тысяч км пробега, и имеет значительно меньшие расходы горюче-смазочных материалов по сравнению с автомобилями, которые находятся на балансе", – отметил Чумаченко.

Он добавил, что на балансе есть два внедорожника Toyota 2005 и 2006 годов выпуска, но у них пробег более 650 и 980 тысяч км, поэтому на них нужно тратить больше средств на топливо, масло и ремонт.

Изначально ведомство планировало закупить Toyota Land Cruiser Prado за 1,7 млн грн, однако тендер был отменен.

В свою очередь глава "Укравтодора" Александр Кубраков в Facebook пообещал инициировать проверки закупок.

"Необоснованные траты государственных средств являются недопустимыми. Настаиваю, чтобы для служебных целей выбирались недорогие авто базовой комплектации", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба автомобильных дорог в Запорожской области по результатам тендера заказала два внедорожника на общую сумму 2,38 млн гривен.