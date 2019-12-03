Главная Новости
3 декабря • обновлено в 14:25
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

У Гончарука устроили бардак из-за увольнения Коболева и Ко: что об этом известно

9.8т
Читать материал на украинском

В Кабмине Гончарука сделали противоречивое заявление об увольнении руководства "Нафтогаза". Министр экономики Тимофей Милованов сказал, что в ближайшее время в компании ничего менять не будут.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, 2 декабря. Этим он опроверг министра экономики Алексея Оржеля, который объявил о смене руководства НАК и наблюдательного совета. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, или было искажено. Относительно "Нафтогаза" никакого процесса нет – ни по наблюдательному совету, ни по руководству", – сказал Милованов.

Новости
"Годы независимости от России": Коболев рассказал о поставках газа из Европы

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев по этому поводу сказал, что уже привык к регулярным "сменам" руководства компании. А потому написал в Facebook, что реагировать на подобное не будет.

"Поэтому работаем дальше: завершение анбандлинга, прохождение зимы, старые и новые арбитражные процессы с "Газпромом", применение нового подхода к освоению залежей плотных коллекторов, переход от оценки результатов добычи за валом к реальным коммерческим объемам, внедрение shared service centers и SAP, новые партнерства с лидерами рынка, запуск центра кибербезопасности, выход на рынки ТКЭ, торговли нефтепродуктами и электроэнергией, переход на отношения "клиент - предоставитель услуг" в вопросах бурения, ремонта и стимуляции скважин и тому подобное. И еще много чего", – написал о планах Коболев.

Коболев уточнил, что сейчас, когда его "увольняют", он находится в командировке за границей, где обсуждает возможное стратегическое партнерство с крупными международными игроками нефтегазового рынка.

"Которые, в отличие от малоизвестных победителей непрозрачных конкурсов, проведенных предыдущим министром энергетики (имеется в виду Игорь Насалик. – Ред.) , хотят сотрудничать именно с "Нафтогазом". Потому что наша команда доказала свою способность как быть надежным партнером, так и реализовывать стратегические инициативы, соблюдая принципы экономической целесообразности и некоррумпированности", – добавил Коболев .

Милованов высказался о смене руководства "Нафтогаза"

Милованов высказался о смене руководства "Нафтогаза"

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 декабря, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний. В "Нафтогазе" ответили, что не против конкурса, но его вряд ли успеют провести до конца года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Реформы Зеленского" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине Поставки газа в Украину
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
38
27
Смешно
3
Интересно
7
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Говорова Елена
Говорова Елена
Если хотите писать по русски, то надо написать" кавардак"(беспорядок), а бардак в русском языке обозначает бордель или дом терпимости. Или учите русский, или пишите по украински......
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Говорова Елена, Стопудов! "БАРДАК- 1. Публичный дом, притон. 2.Беспорядок в зоне (или в камере).. 3. Вечеринка, попойка, гулянка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Как их увольнять, если они ещё не до конца разорили и уничтожили газовую отрасль Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Хо Хол
Хо Хол
Pavlov Pavel, ты хотел сказать газовую отрасль России. Еще столько сражений на судебных полях впереди. Их увольнение это подыгрывание Кремлю.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...обсуждает возможное стратегическое партнерство с крупными международными игроками нефтегазового рынка...." // Короче все газовые скважины отдадут транснациональным корпорациям и своего газа в Украине не будет. Слава Майдану. Зачистка территории от местных аборигенов продолжается.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги