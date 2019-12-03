У Гончарука устроили бардак из-за увольнения Коболева и Ко: что об этом известно

В Кабмине Гончарука сделали противоречивое заявление об увольнении руководства "Нафтогаза". Министр экономики Тимофей Милованов сказал, что в ближайшее время в компании ничего менять не будут.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, 2 декабря. Этим он опроверг министра экономики Алексея Оржеля, который объявил о смене руководства НАК и наблюдательного совета. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, или было искажено. Относительно "Нафтогаза" никакого процесса нет – ни по наблюдательному совету, ни по руководству", – сказал Милованов.
Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев по этому поводу сказал, что уже привык к регулярным "сменам" руководства компании. А потому написал в Facebook, что реагировать на подобное не будет.
"Поэтому работаем дальше: завершение анбандлинга, прохождение зимы, старые и новые арбитражные процессы с "Газпромом", применение нового подхода к освоению залежей плотных коллекторов, переход от оценки результатов добычи за валом к реальным коммерческим объемам, внедрение shared service centers и SAP, новые партнерства с лидерами рынка, запуск центра кибербезопасности, выход на рынки ТКЭ, торговли нефтепродуктами и электроэнергией, переход на отношения "клиент - предоставитель услуг" в вопросах бурения, ремонта и стимуляции скважин и тому подобное. И еще много чего", – написал о планах Коболев.
Коболев уточнил, что сейчас, когда его "увольняют", он находится в командировке за границей, где обсуждает возможное стратегическое партнерство с крупными международными игроками нефтегазового рынка.
"Которые, в отличие от малоизвестных победителей непрозрачных конкурсов, проведенных предыдущим министром энергетики (имеется в виду Игорь Насалик. – Ред.) , хотят сотрудничать именно с "Нафтогазом". Потому что наша команда доказала свою способность как быть надежным партнером, так и реализовывать стратегические инициативы, соблюдая принципы экономической целесообразности и некоррумпированности", – добавил Коболев .
Милованов высказался о смене руководства "Нафтогаза"
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 декабря, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний. В "Нафтогазе" ответили, что не против конкурса, но его вряд ли успеют провести до конца года.
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