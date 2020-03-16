"Укрпочта" ввела новые правила на период карантина: как будут платить пенсии

"Укрпочта" продолжает работать в обычном режиме – несмотря на карантин, который введен в Украине из-за вспышки коронавируса. При этом в работу отделений компания ввела некоторые изменения.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook в понедельник, 16 марта. Нововведения помогут сотрудникам и посетителям снизить риск подхватить инфекцию.

Напомним, выплата пенсий в Украине во время карантина будет проходить в обычном режиме. А получатели субсидии не потеряют ее, если допустят небольшую просрочку при оплате коммуналки.

Работа "Укрпочты" во время карантина

Что поменялось на почте:

С 16 марта в отделениях появились специальные желтые линии . За них просят не переходить, если у стойки обслуживается клиент. Походить можно только тогда, когда окно свободно.

Если в отделении очередь , посетителей просят не заходить внутрь (если позволяет погода) и подождать, когда очередь станет меньше.

В "Укрпочте" есть "счастливые часы", когда комиссия за оплату коммунальных платежей до 13:00 вдвое меньше, чем после. Украинцев попросили, если если возможность, приходить после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска для короновируса смогли воспользоваться услугами по утрам.

Новые правила на почте "Укрпочта"

Смелянский добавил, что вскоре запустит свой Telegram-канал, где будет сообщать о работе "Укрпочты".

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