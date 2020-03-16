"Укрпочта" ввела новые правила на период карантина: как будут платить пенсии

"Укрпочта" продолжает работать в обычном режиме – несмотря на карантин, который введен в Украине из-за вспышки коронавируса. При этом в работу отделений компания ввела некоторые изменения.
Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook в понедельник, 16 марта. Нововведения помогут сотрудникам и посетителям снизить риск подхватить инфекцию.
Напомним, выплата пенсий в Украине во время карантина будет проходить в обычном режиме. А получатели субсидии не потеряют ее, если допустят небольшую просрочку при оплате коммуналки.
Работа "Укрпочты" во время карантина
Что поменялось на почте:
С 16 марта в отделениях появились специальные желтые линии. За них просят не переходить, если у стойки обслуживается клиент. Походить можно только тогда, когда окно свободно.
Если в отделении очередь, посетителей просят не заходить внутрь (если позволяет погода) и подождать, когда очередь станет меньше.
В "Укрпочте" есть "счастливые часы", когда комиссия за оплату коммунальных платежей до 13:00 вдвое меньше, чем после. Украинцев попросили, если если возможность, приходить после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска для короновируса смогли воспользоваться услугами по утрам.
Новые правила на почте
"Укрпочта"
Смелянский добавил, что вскоре запустит свой Telegram-канал, где будет сообщать о работе "Укрпочты".
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.
Во время карантина в Украине из-за пандемии COVID-19, который введен с 12 марта по 3 апреля, украинцы могут взять неоплачиваемый отпуск для ухода за ребенком.
71-летняя зараженная коронавирусом жительница Радомышля в Житомирской области, которая недавно вернулась из Польши, скончалась.
В Украине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. По состоянию на 16 марта всего больны 5 человек.
"Укрпочта" продолжает принимать и отправлять посылки внутри Украины и за ее пределы, несмотря на объявленный правительством карантин из-за вспышки коронавируса.
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