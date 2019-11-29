В Украине отменят квитанции об оплате госуслуг: как это будет

В Украине упразднят квитанции об оплате государственных услуг, которые сейчас требуют чиновники. Это произойдет через 1-3 месяца.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, что бы сейчас украинцы не оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и т.д.), почти никогда нельзя сделать платеж прямо с мобильного приложения или интернет-банка. Нужно или платить в местных кассах или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию ​​на домашнем принтере.

Дубилет говорит, что новая функция будет похожа на сервис ПриватБанка, в котором можно проверить квитанцию "​​Привата" по номеру.

"Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции – и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенной цифровой подписью", – объяснил Дубилет.

Таким образом украинцы смогут сделать платеж с Приват24, monobank или иного банка, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику. Также в Кабмине обяжут все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции.

"Я рассчитываю, что мы запустим этот сервис в течение 1-3 месяцев", – написал Дубилет.

В Украине упразднят квитанции об оплате

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине объявили о новой реформе госслужбы. В этот раз речь идет о колл-центрах и их сотрудниках.

В Украине в 2020 году проведут "электронную" перепись населения. Для этого будут использовать данные о сим-картах, которые предоставят мобильные операторы.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разработало новый фактор авторизации для регистраторов, что поможет снизить уровень рейдерства в Украине.

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