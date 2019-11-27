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29 ноября • обновлено в 11:57
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Украине нужен курс в 27 грн за доллар: профсоюзы пикетировали НБУ

7.2т
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В Украине профсоюзы работников металлургической сферы требуют от Нацбанка вмешаться в ситуацию со стоимостью доллара. Из-за рекордно дешевой валюты страдают не только импортеры, но и все экономика страны. Предприятия оказались на грани закрытия, а десятки тысяч человек рискуют потерять работу.

Профсоюзы работников крупнейших заводов потребовали от регулятора установить курс в 27 грн/$. Этого можно добиться в том случае, если НБУ выйдет на валютный рынок и выкупить излишки доллара. Во-первых, это позволит накопить относительно дешевые доллары для того, чтобы иметь запас для выплаты внешнего долга. Во-вторых, из-за дешевого доллара не выполняется бюджет Украины – сократились поступления от уплаты акцизов, уменьшились платежи экспортеров. А предприятия-экспортеры теряют миллиарды гривен.

В Украине курс доллара в среду, 26 ноября, упал на 10 копеек

В Украине курс доллара в среду, 26 ноября, упал на 10 копеек

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К акции присоединились украинские "желтые жилеты" – представители металлургических предприятий из Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Среди них – Запорожский завод "Ферросплав", "Никопольский завод", "Марганецкий ГОК", "Покровский ГОК", "Днепроазот" и другие. Протестующие утверждают, что сегодня предприятия, на которых они работают, практически на грани остановки. Сокращен объем продукции вдвое люди работают не полную неделю за часть заработной платы. Поэтому они вышли под здание Нацбанка с требованием не допустить валютные спекуляции и "удешевления доллара", поскольку продукция их заводов идет в основном на экспорт, передает УНИАН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Эх, вернуть бы допорошенковский, домайдановский 8-мигривневый курс! Или это невозможно? Всё давно украдено?
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
колымыч сганяет профактив на майданы, пусть отрабатывают
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Прочел еще раз - а что доллар разве в 2 раза упал? А продукция - в 2 раза. ХРЕНОВО работаете! Тщательней нужно!
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