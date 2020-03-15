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16 марта • обновлено в 00:12
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Украина договорилась с США о создании газового хаба: что известно о проекте

2.3т
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Украина и США договорились о поставках через Польшу сжиженного газа для его дальнейшей транспортировки в ​​европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

Объем газа будет составлять 6-8 миллиардов кубометров ежегодно, сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик, передает "Интерфакс-Украина".

Оператором в этом проекте выступят или "Магистральные газопроводы Украины", или НАК "Нафтогаз". Учитывая большой геополитический вес этого проекта, его реализация будет проходить под патронатом президента Владимира Зеленского.

Украина договорилась с США о создании газового хаба

Украина договорилась с США о создании газового хаба

Коллаж

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc.

Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически требуется определенное время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", – сказал Чижик.

Он добавил, что беспрецедентный полномасштабный проект позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от России.

По его словам, это вопрос энергетической независимости и безопасности страны и региона в целом.

"С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки от добычи газа в США до его продажи в Европу", – сказал заместитель министра.

Для запуска этого проекта в полном объеме, по его прогнозу, необходимо от двух до трех лет, поскольку сегодня остаются ограниченными возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа в 6-8 млрд куб м.

Вопрос участия польской стороны в этом проекте решаются с США. "Я лично встречался с заместителями министров энергетики и экономики США, заместителем госсекретаря, и этот вопрос рассматривался в качестве приоритетной. И были достигнуты такие политические договоренности. Также проект готовится в тесном контакте с американским посольством", – отметил заместитель председателя Минекоенерго.

Как писал OBOZREVATEL, "Оператор газотранспортной системы Украины" и словацкий оператор Eustream с 1 марта запустили виртуальный реверс газа. Он проходит через точку соединения "Вельке Капушаны" – "Ужгород".

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Рынок газа
Место
Украина
Теги
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины газ транзит газа
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Максимум через год росея будет выкинута из Европы как поставщик нефти. А газ? Да фуй на него, как говорят в Арканзасе сланцевые газодобывающие компании! Путя, хэллоу!
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Мир Миру
Мир Миру
Чудова новина для української економіки
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Карпов Стас
Карпов Стас
Энергетическая независимость Европы напрямую зависит от отказа от дорогого американского газа и от хороших отношений с Россией
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Карпов Стас, расскажи это Саудовской Аравии, животное!
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