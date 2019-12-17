Удар по газопроводам Путина и помощь Украине: в США приняли важнейшее решение

Сенат США проголосовал за оборонный бюджет-2020 в размере 738 миллиардов долларов, куда включена военная помощь Украине и санкции против газопроводов РФ.

Решение было принято большинством голосов. Теперь документ должен поступить на подпись к президенту США Дональду Трампу, передает Reuters.

Санкции коснутся газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", они должны обеспечить энергобезопасность Европы, считают американцы.

Включены также меры по "сдерживанию агрессии РФ", а именно поставки летального оружия Украине и запрет на передачу Турции американских истребителей F-35, который последовал после закупки Анкарой у россиян ЗРК С-400 "Триумф".

США готовы к новым санкциям против РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 9 декабря, в связи с Днем защиты прав человека власти США ввели санкции против рекордного числа частных лиц и организаций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будет остановлено в связи с введением санкций США.

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