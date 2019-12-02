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2 декабря • обновлено в 21:59
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/ Рынки и компании

У "слуги народа" Борзовой нашли бизнес в оккупированном Крыму

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Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Борзова, являющаяся женой главы Госуправделами Сергея Борзова, до 26 августа 2019 года вела бизнес в оккупированном Крыму.

Потом она переписала его на своего отца Наума Барулю. Об этом заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале в понедельник, 2 декабря.

"В свою очередь Наум Иосифович является владельцем целого ряда предприятий и недвижимости в оккупированном городе Судак. Обо всем этом свидетельствуют выдержки из реестров юридических лиц Российской Федерации", – написал Мосийчук.

Ирина Борзова отдала долю в компании своему отцу

Ирина Борзова отдала долю в компании своему отцу

Игорь Мосийчук

Бизнес, которым в Крыму владеет отец Ирины Борзовой

Бизнес, которым в Крыму владеет отец Ирины Борзовой

Игорь Мосийчук

Выписка о фирме отца Борзовой из российского реестра

Выписка о фирме отца Борзовой из российского реестра

Игорь Мосийчук

Мосийчук пообещал, что позже обнародует информацию о "квартирном вопросе" семьи Борзовой.

Мосийчук сообщил о бизнесе семьи Борзовой в Крыму

Мосийчук сообщил о бизнесе семьи Борзовой в Крыму

Ирина Борзова еще летом 2019 года вела бизнес в Крыму

Ирина Борзова еще летом 2019 года вела бизнес в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, чье имя всплыло в разговоре "слуг народа" с начальником полиции Кривого Рога, могла ездить в Крым после аннексии.

История с народным депутатом Евгением Шевченко от партии "Слуга народа", который своим выступлением на российском пропагандистском канале "Первый" возмутил украинское общество, опять подняла вопрос о том, существует ли как единая партия "Слуга народа".

Скандальный нардеп от партии "Слуга народа" с двойным гражданством Александр Куницкий признал аннексированный Крым частью России.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Борьба с коррупцией в Украине Аннексия Крыма
Персоны
Сергей Борзов Игорь Мосийчук
Место
Украина
Тег
коррупция
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ttt ta
ttt ta
Галицаи просто завидуют )) Каждый украинец хотел бы иметь бизнес в Крыму, а еще лучше - российский паспорт.
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3
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
И ЗеСопля и вся его коМанда какого народа слуги ????
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Manfred Anry
Manfred Anry
Вей Сара засветилась. Что же жидовке можно избирателей обманывать? Это у них в крови.
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