У "слуги народа" Борзовой нашли бизнес в оккупированном Крыму

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Борзова, являющаяся женой главы Госуправделами Сергея Борзова, до 26 августа 2019 года вела бизнес в оккупированном Крыму.

Потом она переписала его на своего отца Наума Барулю. Об этом заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале в понедельник, 2 декабря.

"В свою очередь Наум Иосифович является владельцем целого ряда предприятий и недвижимости в оккупированном городе Судак. Обо всем этом свидетельствуют выдержки из реестров юридических лиц Российской Федерации", – написал Мосийчук.

Ирина Борзова отдала долю в компании своему отцу Игорь Мосийчук

Бизнес, которым в Крыму владеет отец Ирины Борзовой Игорь Мосийчук

Выписка о фирме отца Борзовой из российского реестра Игорь Мосийчук

Мосийчук пообещал, что позже обнародует информацию о "квартирном вопросе" семьи Борзовой.

Мосийчук сообщил о бизнесе семьи Борзовой в Крыму

Ирина Борзова еще летом 2019 года вела бизнес в Крыму

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