У "слуги народа" Борзовой нашли бизнес в оккупированном Крыму

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Борзова, являющаяся женой главы Госуправделами Сергея Борзова, до 26 августа 2019 года вела бизнес в оккупированном Крыму.
Потом она переписала его на своего отца Наума Барулю. Об этом заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале в понедельник, 2 декабря.
"В свою очередь Наум Иосифович является владельцем целого ряда предприятий и недвижимости в оккупированном городе Судак. Обо всем этом свидетельствуют выдержки из реестров юридических лиц Российской Федерации", – написал Мосийчук.
Ирина Борзова отдала долю в компании своему отцу
Игорь Мосийчук
Бизнес, которым в Крыму владеет отец Ирины Борзовой
Игорь Мосийчук
Выписка о фирме отца Борзовой из российского реестра
Игорь Мосийчук
Мосийчук пообещал, что позже обнародует информацию о "квартирном вопросе" семьи Борзовой.
Мосийчук сообщил о бизнесе семьи Борзовой в Крыму
Ирина Борзова еще летом 2019 года вела бизнес в Крыму
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