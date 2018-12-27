У России есть секретное оружие против Украины на случай большой войны — Маломуж

В случае масштабных боевых действий Россия может применить против Украины секретное оружие — перекрыть поставку дизельного топлива, которым заправляется техника ВСУ.

Об этом заявил бывший председатель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он добавил, что соответствующий пункт может содержаться в секретном приложении к новой энергетической доктрине, представленной в Кремле, передает ТСН.

"Если начнутся широкомасштабные операции, они будут нам ограничивать все поставки. Путин, я его знаю лично и его, так сказать, окружение, они не остановятся ни перед чем", — считает Маломуж.

По словам экспертов, сейчас доля российского дизеля в Украине составляет около 40%, столько же занимает дизтопливо из Беларуси, однако и первое, и второе топливо произведено из российской нефти.

Журналисты попытались выяснить, чем планируют ответить власти на новую российскую доктрину.

"В Минэнерго отправили нас к фискалам и Минобороны, СНБО запрос проигнорировал, а военные считают, что белорусская солярка никак не связана с Россией", — сообщили в СМИ.

При этом эксперты отмечают, что сокращение потребление российского топлива Украиной значительно ослабит экономику РФ, к чему и следует стремиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине секретно заключили соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", продлевающее контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года.