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6 июня • обновлено в 09:28
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Цены на нефть взлетели накануне переговоров ОПЕК+ об ограничении добычи

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Мировые цены на нефть взлетели накануне переговоров ОПЕК+ 6 июня, на которых могут продлить ограничения на добычу сырья.

Так, по данным лондонской биржи ICE Futures, в момент завершения торгов в пятницу, 5 июня, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе выросла на 5,2% – до $42,07. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также подорожали – до $38,94 за баррель (+4,09%).

Это практически докризисные показатели – нефть стоила на таком уровне в начале марта, когда после неудачных переговоров ОПЕК+ цены стремительно пошли вниз.

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Чем важна встреча ОПЕК+

На субботу, 6 июня, запланированы переговоры представителей стран, производящих нефть (ОПЕК+). Они должны обсудить дальнейшую судьбу квот на добычу нефти, которые позволяют ей постепенно расти в цене.

Возможны три исхода: добычу оставят на нынешнем уровне, сократят еще больше или же ослабят ограничения. При первых двух сценариях нефть будет дорожать, а вот третий может привести к новому обвалу цен.

Единого мнения у стран нет. К примеру, представители России высказывались за постепенное смягчение ограничений с 1 июля. А вот в Саудовской Аравии заявляли, что не против продлить их до конца 2020 года.

Цены на нефть

Цены на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
WTI Brent нефть
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