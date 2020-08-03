Цены на нефть упали из-за новых угроз от COVID-19

Цены на нефть во всем мире в понедельник, 3 августа, начали снижаться из-за угрозы падения спроса на сырье. Причина – продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в мире.

Стоимость барреля марки Brent с поставкой в октябре снизилась на 1,31% – до $42,95. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре упали на 1,54% – до $39,65. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:45 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

"Пандемия COVID-19 остается "самым важным фактором, ограничивающим спрос на нефть", с учетом экспоненциального роста заболеваемости и числа смертей", – говорится в сообщении "Интерфакса".

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире в пятницу, 31 июля, начали расти после падения накануне.