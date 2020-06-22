Цены на нефть снизились из-за новых вспышек коронавируса: график

Мировые цены на нефть марок Brent и WTI в понедельник, 22 июня, преодолели отметки в $42 и $40 за баррель. Однако долго на таком уровне удержаться не смогли и вскоре снизились из-за новых вспышек коронавируса в США и Китае.

По данным на 9.20 по киевскому времени, баррель Brent в поставкой в августе стоит $42,01 (цена снизилась на 0,42%), а августовские фьючерсы на WTI стоят $39,63 (-0,53%).

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

При этом за прошедшую неделю Brent прибавила в цене 8,9%, WTI – 9,6%.

Что мешает нефти дорожать

Рост цен на нефть сдерживается опасениями в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом в Китае и ряде американских штатов, сообщил "Интерфакс".

"За последние сутки в КНР выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом. Власти Аризоны, Флориды, Калифорнии и Невады в пятницу сообщили об очередном рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.