Цены на нефть поднялись до $42 впервые за долгое время
Мировые цены на нефть в пятницу выросли из-за ожиданий, что спрос и предложение сырья выровняются. Баррель марки Brent с поставкой в августе впервые за долгое время достиг отметки в $42.
Рост цены составил 1,18%. А июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $39,21 за баррель (+0,95%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:25 по киевскому времени.
Цены на нефть Brent
Цены на нефть WTI
Почему растут цены
По мнению экспертов нефтяного рынка, цены на сырье растут из-за оптимистических ожиданий, что баланс спроса и предложения на мировом рынке постепенно будет восстанавливаться. Об этом сообщил "Интерфакс".
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.
Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.