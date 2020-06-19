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Цены на нефть поднялись до $42 впервые за долгое время

Андрей Довгань
Андрей Довгань
Рынки и компании
1,0 т.
Цены на нефть поднялись до $42 впервые за долгое время

Мировые цены на нефть в пятницу выросли из-за ожиданий, что спрос и предложение сырья выровняются. Баррель марки Brent с поставкой в августе впервые за долгое время достиг отметки в $42.

Рост цены составил 1,18%. А июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $39,21 за баррель (+0,95%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:25 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent

Цены на нефть WTI

Цены на нефть WTI

Почему растут цены

По мнению экспертов нефтяного рынка, цены на сырье растут из-за оптимистических ожиданий, что баланс спроса и предложения на мировом рынке постепенно будет восстанавливаться. Об этом сообщил "Интерфакс".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Мировые цены на нефтьWTIBrentнефть
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  1. /Экономика
  2. /Рынки и компании