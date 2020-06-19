Цены на нефть поднялись до $42 впервые за долгое время

Мировые цены на нефть в пятницу выросли из-за ожиданий, что спрос и предложение сырья выровняются. Баррель марки Brent с поставкой в августе впервые за долгое время достиг отметки в $42.

Рост цены составил 1,18%. А июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $39,21 за баррель (+0,95%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:25 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть WTI

Почему растут цены

По мнению экспертов нефтяного рынка, цены на сырье растут из-за оптимистических ожиданий, что баланс спроса и предложения на мировом рынке постепенно будет восстанавливаться. Об этом сообщил "Интерфакс".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.