Цены на нефть начали восстанавливаться после обвала

Цены на нефть во всем мире в пятницу, 31 июля, начали расти после падения накануне.

Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре увеличилась на 1,07% – до $43,40. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,97% – до $40,31. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:55 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTi TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире в четверг, 30 июля, начали резко падать после роста накануне. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,96% – до $43,33. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,94% – до $40,88.