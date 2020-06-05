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5 июня • обновлено в 10:37
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Цены на нефть достигли новой отметки: сколько стоит баррель

1.7т
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Мировые цены на нефть в пятницу, 5 июня, начали восстанавливаться после падения в четверг. Стоимость барреля марки Brent преодолела психологическую отметку в $40.

Стоимость сырья с поставкой в августе выросла на 0,92% – до $40,36. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также подорожали – до $37,61 за баррель (+0,56%).

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 10:00 по киевскому времени.

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

"Цены на нефть подскочили в пятницу на фоне новостей о том, что переговоры ОПЕК+ о возможном продлении сокращений могут состояться 6 июня", – говорится в сообщении Reuters.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
WTI Brent нефть
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Экономика Рынки и компании

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