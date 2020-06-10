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10 июня • обновлено в 10:01
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Цены на нефть Brent и WTI во всем мире упали из-за США

1.5т
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Цены на нефть в среду, 10 июня, продолжили падение из-за того, что США накопили большие запасы сырья. Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе снизилась на 1,55% – до $40,54.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также подешевели – до $38,22 за баррель (-1,84%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:25 по киевскому времени.

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Цены на нефть

Цены на нефть

TheICE

Почему подешевела нефть

Вероятной причиной удешевления сырья является публикация данных о росте запасов нефти в США, сообщил "Интерфакс". Они увеличились, следовательно, в ближайшее время США много нефти покупать не будут.

"По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 5 июня, увеличились на 8,4 млн баррелей", – сообщило агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
нефть Brent WTI
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