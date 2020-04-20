Цены на бензин в Украине будут снижаться: появился прогноз на май

Стоимость бензина и дизтоплива в Украине в первой половине мая может снизиться на 5-6 гривен – до 17-18 грн за литр.

Такой прогноз дал эксперт рынка нефтепродуктов Александр Киримов, сообщает UBR. Средняя стоимость бензина А-95 в Киевской области 20 апреля составляет 23,48 грн/л, а дизеля – 22,69 грн/л.

Цены на топливо в Украине

По данным "Консалтинговой группы А-95", оптовые расценки на дизтопливо уже обновили четырехлетний минимум. Цена дизеля в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 14 грн/л, что является минимальным уровнем с апреля 2016 года. А в крупнооптовом сегменте – ниже 17 тыс. грн/т.

В свою очередь, средняя цена бензина марки "А-92" в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 13 грн/л, что является минимальным значением за шесть лет – с марта 2014 года (без учета инфляции). А цена бензина "А-95" у мелкооптовых продавцов уменьшилась до 14,20 грн/л.

По словам экспертов, причин для снижения цен две:

снижение котировок в ответ на снижение стоимости нефти;

избыток предложения, как реакция на снижение потребление из-за карантинных ограничений.

"Цены в опте на сегодня значительно ниже цен на АЗС. Запас – примерно 6 грн/литр на дизель и бензин. Рынок сжиженного газа более гибкий и цена на заправке соответствует уровню оптовых цен", – сказал Киримов.

АЗС на падение цен в опте тоже реагируют, но пока очень вяло. Впрочем, и они могут начать снижать цены.

"Вначале президент Украины обозначил ориентиры для снижения цен, теперь за дело взялся АМКУ. В течение месяца есть вероятность, что цены на АЗС опустятся до уровня 17-18 грн за литр "соляры" и девяносто пятого", – подытожил Киримов.

Как писал OBOZREVATEL, цены на бензин и дизтопливо в Украине могут снизиться на 3 грн/л. Этому способствует стабилизация курса валют на межбанковском рынке и перспектива получения помощи от МВФ, считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Цены на топливо на заправочных станциях в Украине в ближайшие дни будут снижаться. Об этом в субботу, 4 апреля, по итогам переговоров правительства и президента Владимира Зеленского с владельцами и руководителями АЗС сообщила пресс-служба ОП.

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