Китай использовал COVID-19 для уничтожения экономик стран-конкурентов, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай мог способствовать распространению коронавируса, чтобы навредить экономикам стран-конкурентов.

Об этом он сказал в интервью в Овальном кабинете, со ссылкой на The Wall Street Journal сообщила "Инопресса".

По его словам, Китай мог способствовать международному распространению коронавируса в качестве способа дестабилизации конкурентных экономик.

"Не исключено, что это было намеренным", – указал Трамп.

Чем Трамп подтвердил свои слова

Президент США и некоторые международные критики утверждали, что Китаю в декабре и январе следовало бы действовать быстрее, чтобы сдержать коронавирус. Пекин опроверг, что он скрывал масштабы распространения.

По словам Трампа, у Китая могли быть экономические мотивы для того, чтобы допустить распространение коронавируса за пределами его собственных границ. При этом он сказал, что у него нет разведывательных данных, чтобы подкрепить это утверждение, только внутреннее ощущение. При этом он не исключил и большую вероятность того, что это была некомпетентность или ошибка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может разорвать отношения с Китаем из-за того, что он не сдержал распространение COVID-19.