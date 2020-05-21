Торговля в Украине из-за коронакризиса упала до минимума за 4,5 года

Из-за коронакризиса розничная торговля в Украине в апреле 2020 года снизилась почти на 15% по сравнению с апрелем прошлого года.

Это – самый низкий показатель за почти 4,5 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Торговля в Украине

"В апреле розничная торговля в Украине обвалилась на 14,9% к апрелю прошлого года, это 53 месячный минимум. Но за период январь-апрель в 2020 года торговля еще прирастает на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – написал экономист.

Больше всего розничная торговля за январь-апрель 2020 года в физических объемах выросла (%):

Киевская +10,5 Запорожская +9,8 Днепропетровская +8,6 Одесская +6,7 Волынская 6,3

Наименьшие темпы прироста розничной торговли за январь-апрель 2020 года в физических объемах (%):

Закарпатская -11,5 Черновицкая -9,9 Луганская -5,2 Ивано-Франковская 0,1 Сумская 0,1

"Изменение объемов розничной торговли является одним из замечательных показателей, который показывает изменение ситуации у населения в регионе. Оптовая и розничная торговля с ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов во II-м квартале 2019 обеспечили 13,71% добавленной стоимости в ВВП Украины", – объяснил Компаниец.

Торговля в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине примерно уже летом закончится карантин. После этого экономика начнет постепенно развиваться. Сейчас аналитики называют три сценария развития ситуации.

Бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил три вещи, которые должна ввести власть, чтобы вывести Украину из кризиса на фоне вспышки коронавируса.

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