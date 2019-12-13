Главная Новости
13 декабря • обновлено в 14:33
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Суд признал директора НАБУ виновным в коррупции

9.5т
Читать материал на украинском

Апелляционный суд Ровенской области признал виновным директора НАБУ Артема Сытника в совершении коррупционного правонарушения.

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. Сытник не задекларировал отдых на охотничьей базе. За каждый уикенд, по данным OBOZREVATEL, было заплачено в среднем около 100 тыс. гривен.

На заседании Сытник признал, что был в охотничьих угодьях 4-5 раз. При этом сам он в суд не пришел, а участвовал в режиме видеоконференции.

Новости
''С Hennessy и на квадроцикле'': подробности элитного отдыха Сытника. Эксклюзивный документ

"Ну что, во главе НАБУ – признанный судом коррупционер! Украина таки имеет таланты. "Бороться" с коррупцией умеют не все, но получать протоколы за коррупцию умеют "антикоррупционеры". Директор НАБУ Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде. Господин президент, что будете делать?", – написала Сарган.

Также бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале опубликовал видео из суда.

"Суд постановил. Постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 по Сытник о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков" оставить без изменений, а апелляционные жалобы Сытника и его защитников оставить без удовлетворения. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", – зачитал решение судья.

Суд признал директора НАБУ виновным в коррупции

Суд поставил точку в деле Сытника

Суд поставил точку в деле Сытника

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Андрей Довгань
Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
15
Смешно
12
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги