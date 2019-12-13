Суд признал директора НАБУ виновным в коррупции

Апелляционный суд Ровенской области признал виновным директора НАБУ Артема Сытника в совершении коррупционного правонарушения.

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. Сытник не задекларировал отдых на охотничьей базе. За каждый уикенд, по данным OBOZREVATEL, было заплачено в среднем около 100 тыс. гривен.

На заседании Сытник признал, что был в охотничьих угодьях 4-5 раз. При этом сам он в суд не пришел, а участвовал в режиме видеоконференции.

"Ну что, во главе НАБУ – признанный судом коррупционер! Украина таки имеет таланты. "Бороться" с коррупцией умеют не все, но получать протоколы за коррупцию умеют "антикоррупционеры". Директор НАБУ Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде. Господин президент, что будете делать?", – написала Сарган.

Также бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале опубликовал видео из суда.

"Суд постановил. Постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 по Сытник о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков" оставить без изменений, а апелляционные жалобы Сытника и его защитников оставить без удовлетворения. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", – зачитал решение судья.

Суд поставил точку в деле Сытника

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сытник со своей семьей отдыхает в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" не первый год.

За период с 2017 по 2019 года Сытник был в угодье минимум пять раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тыс. гривен.

За счет друга директора НАБУ на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь – коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

В последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – $8,5 тысячи.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро из-за незадекларированного отдыха.

6 сентября 2019 года Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области. Тот несколько лет подряд за счет одного из бизнесменов отдыхал на элитном курорте.

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