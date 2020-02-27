Суд Гааги наказал Россию на 50 млрд евро, используя аннексию Крыма

Суд Гааги, обязавший Россию выплатить 50 млрд евро бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, как аргумент использовал договор о "присоединении" Крыма.
Так называемый "Договор о принятии Крыма в состав РФ" 2014 года был использован как свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности. Об этом говорится в публикации РБК.
"Фактически суд заявил, что позиция, на которой настаивает Россия, не поддерживается в других примерах ее международных договоров", – сказано в материале.
Дело ЮКОСа
Россия доказывала на суде, что Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, применялся временно, за исключением тех положений, которые противоречили российским законам. Среди этих неприменяемых положений была статья о разрешении споров с инвесторами в международном арбитраже.
Однако суд Гааги поддержал "крымский" аргумент адвокатов бывших акционеров ЮКОСа, который они предложили суду в 2017 году. С их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году, "одобряя" задним числом аннексию Крыма, подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации, несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
23 марта 2016 года стало известно, что российские правоохранительные органы якобы получили доказательства незаконности приобретения топ-менеджерами ЮКОСа акций.
Это может стать поводом для предъявления новых обвинений Михаилу Ходорковскому и другим бывшим совладельцам нефтяной компании.
Апелляционный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС.
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